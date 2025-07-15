Оперативная обстановка на 16.07.2025 год.

1. Сегодня среда 16 июля 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 12° С

• атмосферное давление 733 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Октябрьская 12, Музрукова 37, Матросова 37,39 с 9 до окончания

Гайдара 24-9,10,11п, К.Маркса 2-10,11п, Дзержинского 53-4п, 56-6п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-10,11,12п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Октябрьская 12, Музрукова 37, Матросова 37,39 с 9 до окончания

Гайдара 24-9,10,11п, К.Маркса 2-10,11п, Дзержинского 53-4п с 9 до 12 часов

Дзержинского 35-10,11,12п с 9 до 13 часов

Внимание жителей!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Вниманию озерчан!

В связи с проведением ремонтных работ вводится ограничение движения въезда во двор по проспекту К.Маркса -1 с 07.07.2025г до 16.07.2025г.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 16 июля 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью и утром местами в горах возможны туманы. Ветер западный, северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с, отдельные порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°, в горах и низинах до +6°, днём на севере +19, +24°, на юге +24, +29°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: В ближайшие дни (15-17 июля) на большинстве рек области ожидается понижение уровней вод.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановкза:

НЯ: 15-18 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 151 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61577/