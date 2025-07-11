В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства

Сегодня героиня нашего интервью - Ирина Маркина - директор Автономной некоммерческой организации "Мамуля". Миссия организации - поддерживать женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих материальные трудности. Команда "Мамули" бесплатно помогает нуждающимся семьям Озёрска и Каслей продуктами, одеждой, медикаментами, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку. Главный манифест организации - профилактика социального сиротства, восстановление здоровой благоприятной. Подробнее
Мы побывали в гостях у городского клуба служебного собаководства. Кто состоит в этом клубе, кто такой хендлер, в чём заключаются тонкости ответственного содержания собак, - об этом вы узнаете в нашем репортаже. Подробнее