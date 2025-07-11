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| Общественная жизнь

Озерск в лицах. Ирина Маркина. АНО «Мамуля».

Сегодня героиня нашего интервью - Ирина Маркина - директор Автономной некоммерческой организации "Мамуля". Миссия организации - поддерживать женщин с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, испытывающих материальные трудности. Команда "Мамули" бесплатно помогает нуждающимся семьям Озёрска и Каслей продуктами, одеждой, медикаментами, оказывает психологическую и социально-правовую поддержку. Главный манифест организации - профилактика социального сиротства, восстановление здоровой благоприятной. Подробнее

| Общественная жизнь

В центре внимания. Городской клуб служебного собаководства

Мы побывали в гостях у городского клуба служебного собаководства. Кто состоит в этом клубе, кто такой хендлер, в чём заключаются тонкости ответственного содержания собак, - об этом вы узнаете в нашем репортаже. Подробнее

| Губерния

Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка.

Магнитогорские врачи спасли пациента, у которого пищевод почти полностью оторвался от желудка. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Сегодня вторник 15 июля 2025 года. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 11.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

Озерск отметил День семьи, любви и верности.

Озерск отметил День семьи, любви и верности. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 10.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озерского городского округа на 09.07.25 г. Подробнее

| Городские новости

С праздником семьи, любви и верности!

С праздником семьи, любви и верности! Подробнее
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