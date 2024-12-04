В центре внимания. Стендап в Озёрске.

В Озёрске 5 лет существует "Свой Стенд Ап клуб". В монологах стендаперов - самоирония, острый юмор и крепкое словцо (контент, конечно, 18+). Откуда комики берут темы, страшно ли выступать перед публикой, кто первый оценивает их шутки, - об этом наш материал.