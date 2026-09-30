» Оперативная обстановка.

1. Сегодня четверг 01 октября 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 2° С

• атмосферное давление 745 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 96 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП (без пострадавших)

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Гайдара 20-1п, Дзержинского 55-1п с 9 до окончания

К Маркса 23-2п с 9 до 14 час

2 В сетях электроснабжения

3 В сетях горячего водоснабжения:

Гайдара 20-1п, Дзержинского 55-1п с 9 до окончания

К Маркса 23-2п с 9 до 14 час

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/):

Сегодня, 1 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

Несколько советов по вызову аварийных служб.

Перед звонком советуем заглянуть в квитанции за ЖКУ — там часто указан прямой телефон диспетчера вашей УК. Так вы сразу попадёте к нужному специалисту, а не будете ждать ответа общей справочной. Если по этому номеру не отвечают, можно попробовать другие каналы: поискать свежие объявления в группе вашей УК в соцсетях или написать в их чат жильцов — так вопрос решится быстрее.

Помните: номер 112 — это только для экстренных ситуаций (угроза жизни, серьёзная авария с пострадавшими). Для бытовых коммунальных проблем звоните напрямую в вашу управляющую компанию.

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,12

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 1 октября 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем в горах местами небольшие дожди, ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 1-6 м/с, днем 3-8 м/с. Температура воздуха ночью от +0° до +5°, местами заморозки до -5°, днем от +16° до +21°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области будет неустойчивый водный режим, уменьшение водности, притока воды к прудам и водохранилищам.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 1 октября в отдельных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-5 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 3 и 4 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: ночью и утром 29 сентября – 01 октября в горах и низинах Челябинской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5°.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий) на территории Челябинского, Копейского, Миасского, Троицкого городских округов, Карталинского, Красноармейского, Аргаяшского, Верхнеуральского, Коркинского, Сосновского, Чесменского, муниципальных округов.

Опасные инфекционные заболевания животных: в связи с неблагоприятной обстановкой по лейкозу КРС и высокопатогенному гриппу птиц сохраняется вероятность заболевания на территории Челябинской области. Наибольшая вероятность на территории Еткульского, Аргаяшского, Кунашакского, Увельского муниципальных округов, Челябинского городского округа.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/