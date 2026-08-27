Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинске линейки в школах пройдут для первых, девятых и одиннадцатых классов.

Власти взяли на особый контроль безопасность в День знаний.

Завтра, 1 сентября, в Челябинске безопасность школ будет на особом контроле. Торжественные линейки пройдут только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Глава города подчеркнул: все образовательные учреждения готовы на 100%.

«Завтра будет незначительное количество уроков, затем школьники пойдут гулять. Нужно держать на контроле места их посещения, чтобы все было безопасно. Сейчас идет этап завершения подготовительных мероприятий, связанных с проведением и самих торжеств в школах, и последующих культурных мероприятий, на которые пойдут наши школьники»,— отметил мэр Алексей Лошкин.

К 1 сентября на пешеходных переходах возле школ обновили разметку и установили новые пиктограммы. Специалисты провели санитарную обрезку деревьев, чтобы обеспечить хорошую видимость дорожных знаков.

Кстати, в этом году в Челябинске за парты сядут 13 360 первоклассников. В школах еще есть свободные места — сегодня пройдет последняя волна зачисления.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/