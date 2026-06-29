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Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.

Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.

Фото: нейросеть

Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.

Кто в зоне особого риска.

Врачи рекомендуют мужчинам не пренебрегать головными уборами в летний сезон. Особую бдительность следует проявлять представителям с редкими волосами, залысинами или короткой стрижкой, обнажающей кожу головы.

«У таких людей естественный барьер от ультрафиолетовых лучей ослаблен, что повышает вероятность фотоповреждений. В этом случае использование легких головных уборов, таких как кепки или панамы, является простым и действенным способом профилактики»,— говорят трихологи.

Жара и интенсивное солнечное излучение действительно могут ухудшать состояние кожи головы и волос, но они не считаются главной причиной андрогенной алопеции. Если выпадение волос становится выраженным, нельзя списывать это только на погодные условия, необходимо пройти полное обследование для выявления истинных провокаторов проблемы.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/pochemu-dlya-muzhchin-opasno-khodit-v-zharu-bez-golovnogo-ubora/

2026-07-01PKT13:43:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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