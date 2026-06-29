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Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.

Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.

Месяц обещает быть урожайным

Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.

Жать ли аномалий?

Гидрометцентр России дал прогноз на июль в Челябинской области. По данным синоптиков, середина лета должна быть без аномалий, но чуть теплее обычного.

Среднемесячная температура воздуха ожидается в районе +18… +22° при норме +17, +20°.

«Июль единственный месяц, когда почти нет заморозков на почве, и в воздухе бывают очень редко. Почва нагревается гораздо интенсивнее, чем воздух, так что можно обжечь ноги, — рассказали в Челябинском гидрометцентре. — Абсолютный максимум температуры поверхности почвы в регионе +66°. Максимум температуры воздуха +42°».

Месячное количество осадков тоже ожидается около нормы: 70-108 мм на севере области, 48-77 мм — на юге.

«Июль не только наиболее теплый месяц года, но и богатый ливнями и грозами. В годовом цикле на него приходится 80% осадков, — напомнили синоптики. — Большая часть июльских осадков, как и всех летних, обрушивается ливнями. В июле чаще наблюдаются грозы».

В июле обычно идет мощный прогрев воды в реках и озерах, в Челябинской области температура достигает +24, +26°, это самое благоприятное время для купания.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/summer/2026/07/01/76509179/

2026-07-01PKT13:57:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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