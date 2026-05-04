Фото: ИА «Первое областное»

В Челябинской области днем 4 мая отменили режим беспилотной опасности.

Об этом сообщили в правительстве Южного Урала.

Днем 4 мая в Челябинской области отменили режим беспилотной опасности, сообщает правительство региона. Ограничения действовали около четырех часов.

Аэропорт Челябинска имени Курчатова снял запреты на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Временные меры вводили для безопасности полетов. Жителей региона призывали сохранять спокойствие и следить за официальными источниками информации.

Информация с сайта:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-dnem-4-maya-otmenili-rezhim-bespilotnoy-opasnosti/