Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области 29 апреля установлен режим «Беспилотная опасность»

В связи с возможной угрозой использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Челябинской области введен режим «Беспилотная опасность». Жителей региона просят соблюдать повышенную осторожность, а также следовать ряду рекомендаций в случае обнаружения или угрозы применения БПЛА.

На время действия режима возможны временные перебои в работе сотовой связи и интернета, предупредили в правительстве Челябинской области.

При угрозе БПЛА спуститесь на нижний этаж, в подвал или паркинг, не пользуясь лифтом. Если спуститься невозможно, отойдите от окон и укройтесь в помещении без остекления, расположенном между несущими стенами — в санузле, коридоре или кладовой, например. Не подходите к окнам и не выглядывайте на улицу.

Если в момент атаки БПЛА вы оказались на улице, укройтесь в ближайшем здании, подземном переходе или другом безопасном месте. В случае поездки в транспорте, выйдите из транспорта и укройтесь в ближайшем здании.

Категорически запрещено в момент атаки БПЛА делать фото- и видеосъемку самих беспилотников, а также последствий применения систем противовоздушной обороны. Подобная информация может быть использована противником для корректировки ударов и планирования новых атак. Кроме того, не прикасайтесь к обнаруженным беспилотникам, их обломкам и любым подозрительным предметам. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите о находке экстренным службам по номеру 112.

В правительстве Челябинской области призывают граждан доверять только официальным источникам информации — официальным каналам Алексея Текслера, правительства Челябинской области, также Пул74.

Между тем Росавиация ввела временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Челябинска. Отмечается, что такая мера предпринята для обеспечения безопасности полетов.

