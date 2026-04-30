Фото: канал Кирилла Первова

Челябинских туристов спасатели сняли с камней посреди реки в Башкирии.

Их катамаран не смог справиться с течением.

В минувшие апрельские выходные спасатели Башкирии оказали помощь группе туристов из Челябинска, которые застряли на камнях посреди горной реки. Инцидент произошел на реке Малый Инзер при прохождении Айгирских порогов в Белорецком районе, передает Башинформ.ру.

Как сообщил председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, во время сплава катамаран с туристами не справился с бурным течением. Судно вынесло на камни, и группа оказалась заблокирована посередине реки. Самостоятельно освободить катамаран из-за сильного течения люди не могли.

На месте происшествия оперативно сработали спасатели, которые дежурили на пороге. Они эвакуировали на берег всех семерых туристов. К счастью, никто не пострадал.

Всего за время дежурства спасателей на трех популярных маршрутах — реки Малый Инзер, Большой Инзер и Сакмара — через пороги прошли 160 туристов на 48 судах.

Кирилл Первов напомнил о необходимости строгого соблюдения мер безопасности на воде.

«Большинство несчастных случаев при сплавах происходит из-за несоблюдения мер безопасности на воде. Перед выходом на маршрут необходимо иметь соответствующую подготовку и экипировку. Горные реки представляют повышенную опасность, поэтому важно строго соблюдать меры безопасности и не подвергать риску свою жизнь и здоровье»,— подчеркнул глава ведомства.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/chelyabinskikh-turistov-spasateli-snyali-s-kamney-posredi-reki-v-bashkirii/