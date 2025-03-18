Фото: пресс-служба национального парка «Таганай»

Из-за паводка закрыли вход в нацпарк «Таганай»

Здесь начали разливаться реки.

На Таганае закрыли один из входов в нацпарк из-за паводка. Об этом сообщили в пресс-службе национального парка.

Здесь начали разливаться реки, поэтому переправляться через Киалим небезопасно. Пока временно перекрыли один из входов в нацпарк со стороны Тургояка.

Напомним, в другом нацпарке, «Зигальга», река Юрюзань решила освободиться ото льда на две с половиной недели раньше многолетнего графика. На месяц раньше начался ледоход и в Усть-Катаве.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/iz-za-pavodka-zakryli-vkhod-v-natspark-taganay/