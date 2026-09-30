Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Предоставлять выплаты почетным донорам Челябинской области будет Соцфонд.

Сейчас выплаты почетным донорам и жителям региона, которые получили осложнения после вакцинации, предоставляет соцзащита. Однако скоро эти полномочия передадут областному отделению Социального фонда России.

Предполагается, что Соцфонд начнет выплачивать подобные выплаты с 1 января 2027 года. В ведомстве уточнили, что во многих случаях подавать специальное заявления и дополнительные документы не потребуется. — Если в системе указаны необходимые сведения о праве на поддержку, то выплата определится автоматически, — прокомментировали в Соцфонде. — Такой подход наше ведомство уже использует при предоставлении других мер поддержки.

Уточняющие вопросы южноуральцы могут задать по номеру телефона единого контакт-центр Социального фонда: 8 (800) 100-00-01.

В середине августа этого года Отделение Социального фонда России по Челябинской области сократило срок рассмотрения заявок родителей об использовании материнского капитала до пяти рабочих дней. В ведомстве отметили, что уменьшить срок рассмотрения обращений помогла цифровизация.

Также, напомним, что с 1 января 2027-го в России изменится порядок подтверждения периодов ухода за нетрудоспособными гражданами — инвалидами I группы, детьми-инвалидами и пожилыми людьми старше 80 лет. Новые правила коснутся всех, кто планирует оформить уход, а также тех, кто уже это делает. Если сейчас заявление можно подать в Соцфонд только после завершения ухода, то по новым правилам это нужно будет сделать до начала ухода, а затем ежегодно продлевать его, если уход продолжается.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/