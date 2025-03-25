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Южноуральцы могут получить дополнительные выходные.

В Челябинской области почти четыре тысячи работающих родителей, опекунов и попечителей детей-инвалидов. В прошлом году они получили более 73 тысяч дополнительных оплачиваемых выходных.

— Выходные можно брать в одном месяце подряд или в разные даты, копить в течение года, чтобы потом единовременно использовать до 24 дней, — объяснил и.о. управляющего региональным отделением Социального фонда России Владимир Шаронов.

Ежемесячно получать по четыре дополнительных выходных могут официально трудоустроенные челябинцы, воспитывающие детей с ограниченным возможностями здоровья. Такие родители (хоть мамы, хоть папы) могут выбрать любой будний день по своему желанию.

Затраченную сумму работодателю возмещает Соцфонд. Однако есть важный нюанс: дополнительные выходные надо использовать в течение года. Перенести их на следующий год или компенсировать деньгами не получится.

Как ранее сообщала «Губерния», в Челябинской области стартовала круглогодичная оздоровительная кампания — на оздоровительный отдых уже отправились около 360 детей, а всего отдохнут более десяти тысяч мальчишек и девчонок. Кроме того, традиционно будет организован отдых для такой сложной категории, как дети-инвалиды.

— Порядка 3,5 тысячи ребят с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно пройти реабилитацию в учреждениях соцзащиты, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1132260/