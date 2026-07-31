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Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.

Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.

Фото: нейросеть

Мозг человека хранит информацию 20 тысяч смартфонов.

Как сберечь его ресурсы с годами.

Емкость мозга оценивается в 1—2,5 петабайта — это порядка 2,5 млн ГБ, что сопоставимо с памятью двадцати тысяч смартфонов, всякий из которых располагает хранилищем в 128 ГБ. В мозге около 86 миллиардов нейронов и до 150 триллионов синапсов, и в каждом хранится до 4,7 бит. При этом мозг потребляет совсем немого энергии: всего 20 Вт — как лампочка в холодильнике.

Однако память человека не является статичной: распределение информации осуществляется по сетям, а синапсам свойственно все время меняться. После 50 лет наблюдается уменьшение объема мозга на 2—3% с каждым десятилетием, но благодаря нейропластичности возможна компенсация потерь при создании новых связей.

Главным врагом памяти ученые считают не старение, а отсутствие тренировок и вредные привычки, поэтому нейроны нужно беречь. Поможет в этом регулярная физическая активность, стимулирующая рост нейронов; интеллектуальные нагрузки — человеку важно осваивать новое и не застревать в однотипных задачах; сон — он необходим для консолидации памяти; общение — социальная активность снижает риски деменции на 30—40%; средиземноморская диета — добавьте в питание омега-3, ягод, орехов, зелени.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/mozg-cheloveka-khranit-informatsiyu-20-tysyach-smartfonov/

2026-08-04PKT11:21:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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