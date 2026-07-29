Обратная связь Пятница, 31 июля, 23:02
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Семья из Копейска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО в Красноярске.

Семья из Копейска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО в Красноярске.

Действующие чемпионы из Челябинска вынуждены были отказаться от участия в соревнованиях. Подробнее

| Общественная жизнь

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Юный чемпион по мотокроссу.

Юный чемпион по мотокроссу Подробнее

| Общественная жизнь

Из-за новых сильных дождей на Южном Урале увеличат сброс воды с водохранилищ.

Из-за новых сильных дождей на Южном Урале увеличат сброс воды с водохранилищ. Подробнее

| Общественная жизнь

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Скотт Гордон прибыл в Челябинск и готов приступить к работе с «Трактором»

Штаб «черно-белых» встретил американского тренера в аэропорту. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 30.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты.

За последние полтора года в Челябинске лишились лицензии восемь салонов красоты. Подробнее

| Общественная жизнь

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

На озерах Челябинской области помощь спасателей потребовалась 14 отдыхающим.

Они не смогли выбраться из воды самостоятельно из‑за сильных волн. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Челябинская область подключилась к платформе искусственного интеллекта (ИИ) «МосМедИИ». Изначально это был сервис, разработанный для лучевой диагностики в московских учреждениях, но постепенно получал все больше функций и распространялся по всей стране. Сейчас цифровая система включает 18 ИИ-сервисов, которые помогают врачам анализировать данные флюорографии, маммографии, рентгенографии грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

В целом благодаря технологиям искусственного интеллекта врачи по всей стране уже проанализировали более 16 миллионов медицинских исследований. Важно, что ИИ выступает лишь в роли вспомогательного инструмента и ни в коем случае не заменяет лечащего врача. Его главная задача — помочь специалистам выявлять заболевания на самых ранних стадиях, повышая точность диагностики и экономя время медиков.

Одной из новейших возможностей платформы стало выявление признаков сколиоза — искривления позвоночника — по рентгеновским снимкам. ИИ отмечает на изображениях зоны вероятных патологий, производит необходимые замеры и предоставляет врачу дополнительную информацию для принятия решения. На одном снимке система способна одновременно обнаружить до 14 различных нарушений.

Отметим, врачи Челябинской области уже не первый год активно используют различные технологии искусственного интеллекта в своей работе. Например, в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины ИИ составляет карту всех родинок пациента и помогает онкологу оценить вероятность перерождения каждой из них в злокачественное новообразование.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1142326/

2026-07-31PKT13:47:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.
» Оперативная обстановка.
» Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.
» Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.
» На Южном Урале расширили льготу по транспортному налогу для многодетных семей.
» День молодёжи «Мирмолфест».
» Оперативная обстановка.
» Каким будет июль в Челябинской области — прогноз от Гидрометцентра России.
» Оперативная обстановка.
» Для жительниц Челябинской области стало больше доступных профессий.
» Почему для мужчин опасно ходить в жару без головного убора.
» На Южном Урале расширили льготу по транспортному налогу для многодетных семей.
» День молодёжи «Мирмолфест».
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги