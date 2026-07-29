Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Искусственный интеллект поможет врачам Южного Урала выявлять признаки сколиоза.

Челябинская область подключилась к платформе искусственного интеллекта (ИИ) «МосМедИИ». Изначально это был сервис, разработанный для лучевой диагностики в московских учреждениях, но постепенно получал все больше функций и распространялся по всей стране. Сейчас цифровая система включает 18 ИИ-сервисов, которые помогают врачам анализировать данные флюорографии, маммографии, рентгенографии грудной клетки, а также компьютерной томографии головного мозга и органов грудной клетки.

В целом благодаря технологиям искусственного интеллекта врачи по всей стране уже проанализировали более 16 миллионов медицинских исследований. Важно, что ИИ выступает лишь в роли вспомогательного инструмента и ни в коем случае не заменяет лечащего врача. Его главная задача — помочь специалистам выявлять заболевания на самых ранних стадиях, повышая точность диагностики и экономя время медиков.

Одной из новейших возможностей платформы стало выявление признаков сколиоза — искривления позвоночника — по рентгеновским снимкам. ИИ отмечает на изображениях зоны вероятных патологий, производит необходимые замеры и предоставляет врачу дополнительную информацию для принятия решения. На одном снимке система способна одновременно обнаружить до 14 различных нарушений.

Отметим, врачи Челябинской области уже не первый год активно используют различные технологии искусственного интеллекта в своей работе. Например, в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины ИИ составляет карту всех родинок пациента и помогает онкологу оценить вероятность перерождения каждой из них в злокачественное новообразование.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1142326/