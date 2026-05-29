На Южный Урал прибыли первые 40 тонн арбузов из Казахстана.

В Челябинскую область ввезли первые партии арбузов из Казахстана. Таможню прошли две машины с 40 тоннами ягод, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Арбузы прошли фитосанитарный контроль, нарушений требований не выявлено. Машины из Костанайской области отправились дальше в регион для реализации продукции.

В конце мая в Челябинск уже завезли почти 30 тонн первой черешни из Чуйской области Киргизии.

