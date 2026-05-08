Военный парад в Челябинске, как и в Москве, пройдет без техники.

Торжественное построение, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году пройдет в Челябинске в измененном формате. Об этом сообщила первый заместитель министра культуры региона Ирина Анфалова-Шишкина на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

В целях обеспечения повышенных мер безопасности, организаторы приняли решение отказаться от двух традиционных элементов праздничной программы. Так, не состоится прохождение военной техники по площади Революции, которое многие годы было зрелищной и неотъемлемой частью мероприятия. Кроме того, в этом году не будет проводиться традиционный эпилог с выступлением творческих коллективов.

Власти региона подчеркивают, что приоритетом при проведении праздничных мероприятий является безопасность всех участников и гостей праздника. При этом организаторы заверили, что ключевые элементы, призванные почтить память героев и выразить уважение к подвигу народа, будут сохранены и представлены в других форматах программы.— Более 1700 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, состоятся в Челябинской области. Ожидаем на них более 700 тысяч человек. Уже сейчас во дворах ветеранов и тружеников тыла проходят праздничные концерты. Обязательно состоится торжественное возложение к Вечному огню, — отмечает Ирина-Анфалова Шишкина.

Стоит отметить, что и главный военный парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве в этом году тоже пройдет без техники. По данным Минобороны РФ, в параде примет участие пешая колонна, а в финале сохранится воздушная часть парада с участием Су-25.

Как ранее сообщала «Губерния», в военном параде на Красной площади в этом году впервые примут участие оренбургские казаки из Челябинской области.

