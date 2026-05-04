В Челябинской области идет прием заявок на получение субсидий для развития животноводства. Субсидии, общий объем которых составит 182 миллиона рублей, планируется выплатить в июне. Подробнее

В школах Челябинской области вместо звонков прозвучат песни военных лет.

Акция приурочена ко Дню Победы. Подробнее

Оперативная обстановка на 06.05.2026 год. Подробнее

Челябинская область снова попала в лидеры по числу укусов клещей. Подробнее

Президент отметил государственными наградами восемь жителей Челябинской области. Подробнее

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

Афиша с 4 по 10 мая 2026 года. Подробнее

В Челябинской области днем 4 мая отменили режим беспилотной опасности. Подробнее

Челябинская область вошла в десятку регионов с быстрым ростом зарплат. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка на 06.05.2026 год.

Сегодня среда 06 мая 2026 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7 °С

• атмосферное давление 739 мм рт. столба

• относительная влажность воздуха 84 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП (без пострадавших).

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения :

Дзержинского 55-2п с 9 час до окончания

Монтажников 22-1п с 9 до 12 час

Гайдара 16-1п с 9 до 14 час

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Дзержинского 55-2п с 9 час до окончания

Монтажников 22-1п с 9 до 12 час

Гайдара 16-1п с 9 до 14 час

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 мая 2026 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью без осадков, ночью и утром местами возможны туманы, днем на юге местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер южный, юго-восточный 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью от +4° до +9°, в низинах до 0°, днём от +19° до +24°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на реках области сохранится неустойчивый водный режим.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1-2 классы пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 139 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63788/

2026-05-06PKT11:54:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
» Семейная пара из Озерска лишилась более трех миллионов из-за мошеннико.
» В центре внимания. Фестиваль «Озёрское долголетие».
» Озёрск научный. Научное кафе «Природное земледелие».
» Оперативная обстановка.
» Горный вяз распустился рекордно рано на Таганае.
» Оперативная обстановка.
» В центре внимания. Встреча в Палеоклубе.
