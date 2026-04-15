2026-04-16PKT10:36:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 16 апреля 2026 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была -6 °С • атмосферное давление 748 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 95 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП (без пострадавших). 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 16- 3п, Дзержинского 56- 3п с 9 до 12 часов Дзержинского 55- 1п с 9 до окончания работ Монтажников 20,22 с 9 до окончания работ 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 16- 3п, Дзержинского 56- 3п с 9 до 12 часов Дзержинского 55- 1п, б. Гайдара 23-4п с 9 до окончания работ Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами: • Если Вы в здании: 1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь • Если нет подвала или паркинга: 1. найдите помещение с несущими стенами 2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь 3. держитесь подальше от окон 4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната • Если Вы на улице: 1. не паникуйте 2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками 3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг 4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции) 5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится • Если Вы в авто или общественном транспорте: 1. остановите машину 2. ползком переместитесь от транспорта 3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг 4. ложитесь на землю 5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию • После окончания обстрела: 1. не торопитесь выходить из укрытия 2. внимательно смотрите под ноги 3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы 4. держите возле себя детей 1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: Лесных пожаров не зарегистрировано. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 16 апреля 2026 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от -2° до -7°, днём от +8° до +13°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая (ледовая) обстановка: в ближайшие сутки на реках области ожидается неустойчивый водный режим. Угрозы подтопления жилых домов нет. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется. Лесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 1-3 очагов лесных пожаров. На территории области будут действовать 1 и 3 классы пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 125 обращений. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/63632/ kseniya.prikina 2026-04-16PKT10:36:00

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Другие новости по теме: Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка.