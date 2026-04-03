Дожди придут на смену солнцу в Челябинской области 3 апреля.

Осадки пройдут преимущественно в западных районах.

Сегодня, 3 апреля, в Челябинской области из-за влияния атмосферного фронта установится преимущественно облачная погода. Местами пройдут дожди. Температура воздуха при этом останется аномально высокой, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +19°C. Без дождей. Восточный умеренный ветер.

В Магнитогорске — небольшие осадки и +14°C.

В Миассе столбики термометров остановятся на +17°C. Слабый дождь. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

В Троицке воздух также прогреется до +17°C. День выдастся пасмурным, но сухим.

В Карталах временами ожидается небольшой дождь. Градусники покажут +12°C.

В горных районах синоптики также обещают осадки. Температура поднимется до +16…+18°C.

В Нязепетровске сегодня хмуро. За окном 18°C выше нуля. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду.

В целом воздух в регионе прогреется до +12…+20°C. В отдельных районах в утренние часы возможен туман. Сильного ветра синоптики не обещают.

