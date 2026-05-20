Фото: Людмила Ковалева, архив «Южноуральской панорамы»

Южноуральцы поздравляют друг друга с Днем пионерии.

19 мая в Советском союзе отмечался праздник, связанный с пионерским движением. Несмотря на то, что сейчас пионеров нет, эту дату жители Челябинской области не забывают. С самого утра южноуральцы поздравляют друг друга с Днем пионерии, пишут об этом посты в соцсетях.

Челябинцы вспоминают, что пионерская организация была создана в Советской России в 1922 году. Это было массовое детское объединение, призванное воспитывать подрастающее поколение в духе коммунистической идеологии.

Пионерия стала важной частью жизни детей. Быть пионером считалось почетно, достойно. Произнести клятву пионера и носить пионерский галстук мечтали все. Это целая эпоха, наполненная стремлением к знаниям, дружбой, взаимопомощью и желанием сделать мир лучше.

Сегодняшние СМИ пишут, что День пионерии считается праздником не только для тех, кто когда-то был пионером. Это праздник для всех детей, подростков и педагогов, которые продолжают традиции добрых дел и активной общественной жизни в современных детских и молодежных организациях. И это действительно так.

— В пионерском движении было много интересных и важных моментов, которые можно использовать и сейчас. Я педагог, в школе работаю со времен, когда с учениками ходили встречать ленинские рассветы на площадь Революции, а самых лучших учеников принимали в пионеры у Вечного огня. Вынос пионерского знамени, марш под барабаны, горн — все это было очень значимо. Современные ребятишки тоже с удовольствием это бы делали, — рассказала «Губернии» Лилия Смолкина, учитель русского языка.

