Южноуральских росгвардейцев поздравляют с профессиональным праздником.

В пятницу, 27 марта, росгвардейцы принимают поздравления с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии Российской Федерации. Нынешний год для организации особенный: Росгвардия была создана ровно десять лет назад.

Губернатор Алексей Текслер обратился к южноуральским росгвардейцам со словами признательности. В своем поздравлении глава региона подчеркнул, что в современных условиях Росгвардия занимает важнейшее место в укреплении общественного порядка, обеспечивая безопасность граждан и защиту интересов страны. Глава региона особо отметил роль подразделений Росгвардии, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, в новых и приграничных регионах России.

— Мы гордимся своими земляками-гвардейцами, которые демонстрируют мужество, самоотверженность, профессионализм. Каждый из наших ребят хранит верность долгу и присяге, проявляет выучку и стойкость, а нередко и героизм, — заявил губернатор.

Хотя Росгвардия в ее нынешнем виде была образована лишь в 2016 году, она является преемницей традиций, уходящих корнями более чем на двести лет назад. Выбор даты профессионального праздника росгвардейцев — 27 марта — напрямую связан с исторической преемственностью: именно в этот день в 1811 году император Александр I подписал указ о создании в стране внутренней стражи. Это военизированное формирование выполняло задачи, во многом совпадающие с задачами современной Росгвардии: несло караульную и конвойную службу, охраняло тюрьмы и города, обеспечивало общественный порядок и безопасность внутри страны.

