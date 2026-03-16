Начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озёрск провёл встречу с пенсионерами города.

В рамках профилактической акции «День против мошенников» начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск полковник полиции Кирилл Черепенькин провёл профилактическую встречу с пенсионерами города. Мероприятие состоялось в ДК «Строитель».

Кирилл Сергеевич рассказал участникам встречи о наиболее распространённых способах мошенничества, с которыми сталкиваются граждане, особенно люди пожилого возраста. Он также напомнил, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят по телефону сообщать коды из СМС-сообщений или переводить деньги на неизвестные счета.

Особое внимание полковник полиции уделил способам защиты от мошенников. Он разъяснил, что ни при каких обстоятельствах нельзя выполнять указания неизвестных лиц, полученные по телефону или в мессенджерах, а также передавать им денежные средства, банковские карты и персональные данные.

Кроме того, участникам встречи рекомендовали использовать дополнительные меры безопасности: устанавливать на мобильные устройства антивирусные приложения и сервисы с функцией определения номера и блокировки спам-звонков, а также воспользоваться услугой самозапрета на оформление кредитов, что позволяет предотвратить попытки злоумышленников оформить займ на имя гражданина.

Участники встречи активно включились в диалог, делились собственными историями и благодарили за практичные советы. По итогам мероприятия всем пенсионерам были розданы профилактические памятки.

