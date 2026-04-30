Алексей Текслер: «Работники скорой помощи выбрали благородный путь служения людям»

Труд всех, кто работает в СМП, сложно переоценить.

Сегодня, 28 апреля, в Челябинской области чествуют работников скорой медицинской помощи. В этой системе нет маловажных профессий. Спасение жизни человека зависит от врачей, медсестер и медбратьев, фельдшеров, диспетчеров и водителей.

«Ваш профессиональный выбор — это путь благородного служения людям. Ответственность, компетентность, умение оперативно принимать решения, чтобы спасти жизнь и здоровье пациентов, — важные и ценные качества, которыми обладают сотрудники службы скорой помощи Челябинской области»,

— отметил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил работников скорой помощи за неравнодушие к чужой боли, надежность и добросовестный труд, а также пожелал им дальнейших успехов и крепкого здоровья.

Челябинец Виктор Пястолов уже 22 года вытаскивает людей с того света: он трудится реаниматологом на скорой. К празднику он рассказал журналисту ИА «Первое областное» о том, где и в каких условиях ему приходилось спасать тех, кто находится на грани жизни и смерти.

К слову, развитию здравоохранения в Челябинской области уделяют особое внимание. В 2025 году в регионе модернизировали и построили свыше ста медицинских объектов. Таких объемов в разрезе одного года ранее не было, отметил губернатор.

