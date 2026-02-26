Обратная связь Суббота, 28 февраля, 11:58
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Челябинцы увидят парад шести планет.

Челябинцы увидят парад шести планет.

Они выстроятся на небе в одну линию. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 27.02.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд.

Между Челябинском и Севастополем летом начнет курсировать поезд. Подробнее

| Общественная жизнь

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

В Челябинской области взрывать лед начнут с 10 марта.

Работы запланированы на реках Сим, Юрюзань и Нижний Тогузак. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 26.02.2026 Подробнее

| Общественная жизнь

Школы на юге Челябинской области переводят на дистант из-за морозов.

Школы на юге Челябинской области переводят на дистант из-за морозов. Подробнее

| Общественная жизнь

Спелеоархеолог разработал 156 пещерных и экскурсионных маршрутов по Южному Уралу.

Спелеоархеолог разработал 156 пещерных и экскурсионных маршрутов по Южному Уралу.

Владимир Юрин отмечает 70‑летний юбилей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 25.02.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года.

Афиша с 24 февраля по 1 марта 2026 года. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

В центре внимания. Широкая Масленица — 2026.

22 февраля Парк культуры и отдыха стал настоящим центром радости и веселья, где озерчане вместе отметили Масленицу. Этот яркий праздник окончания зимы и прихода долгожданной весны — времени обновления, новых надежд и солнечного настроения, – собрал множество жителей города. Организаторы «Широкой Масленицы» - сотрудники МБУ "ПКиО" создали душевную атмосферу зажигательных гуляний, веселья и радости. На мероприятии не обошлось без поддержки социальных партнёров. Надёжный интернет-провайдер "Уральские кабельные сети - Озёрск" вновь стал частью "Широкой Масленицы" - праздника, который объединил всех гостей и наполнил день незабываемыми впечатлениями.

2026-02-27PKT11:58:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В центре внимания. Чемпионат Открой рот — 2026.
» Стимулировать мозг в любом возрасте можно головоломками.
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» «Парижская неделя моды» номинирована на престижную рекламную премию.
» Озёрск в лицах. Мика Таукен.
» Президент Владимир Путин наградил медалью фермера из Челябинской области.
» В Челябинскую область из Казахстана забрели сайгаки.
» В центре внимания. Чемпионат Открой рот — 2026.
» Стимулировать мозг в любом возрасте можно головоломками.
» Южноуральцы могут пройти более 70 бесплатных IT‑курсов.
» «Парижская неделя моды» номинирована на престижную рекламную премию.
» Озёрск в лицах. Мика Таукен.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги