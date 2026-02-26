В центре внимания. Широкая Масленица — 2026.

22 февраля Парк культуры и отдыха стал настоящим центром радости и веселья, где озерчане вместе отметили Масленицу. Этот яркий праздник окончания зимы и прихода долгожданной весны — времени обновления, новых надежд и солнечного настроения, – собрал множество жителей города. Организаторы «Широкой Масленицы» - сотрудники МБУ "ПКиО" создали душевную атмосферу зажигательных гуляний, веселья и радости. На мероприятии не обошлось без поддержки социальных партнёров. Надёжный интернет-провайдер "Уральские кабельные сети - Озёрск" вновь стал частью "Широкой Масленицы" - праздника, который объединил всех гостей и наполнил день незабываемыми впечатлениями.