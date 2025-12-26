Озёрск в лицах. Сергей Гальперин.

2025-12-29PKT11:21:00

Вниманию зрителей - телеверсия творческого вечера одного из ведущих артистов озерского театра кукол "Золотой петушок" Сергея Гальперина. Больше новостей, репортажей и интервью от УКС-ТВ:

2025-12-29PKT11:21:00

