Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

В Челябинске протестировали двигатель для высокоскоростного поезда.

Двигатель ТАД-650 имеет высокую энергоэффективность — коэффициент полезного действия оценивают до 96 процентов, а мощность — 650 кВт. При этом для своих энергетических характеристик он обладает довольно компактным размером, а весит всего 750 килограммов.

Новый двигатель, который создали в Челябинске, уже признали аналогом лучших мировых разработок. Южноуральский тяговый асинхронный двигатель планируют использовать в высокоскоростных поездах, которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.

В РЖД уточнили, что для высокоскоростного поезда, который состоит из восьми вагонов, необходимо 16 таких двигателей.

Направления, касающиеся высокоскоростных железнодорожных магистралей, разрабатывают в России по национальному проекту «Эффективная транспортная система»

Напомним, в конце декабря прошлого года в Челябинске анонсировали запуск современного скоростного поезда, который будет курсировать между региональной столицей и Курганом. Его вагоны максимально удобны для маломобильных пассажиров — они оборудованы специальными подъемниками, а также креплениями для инвалидных кресел.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1138066/