Фото: Людмила Ковалева, ИА «Первое областное»

В ноябрьские праздники для южноуральцев запустят дополнительные поезда между Челябинском и Екатеринбургом.

Также на длинные выходные на Южном Урале будет скорректирован график движения пригородных поездов.

В праздничные дни ноября пассажиров Челябинской области ждут изменения в расписании пригородных поездов. В частности, будут запущены дополнительные электропоезда между Челябинском и Екатеринбургом, сообщает Свердловская пригородная компания.

Для удобства путешественников между двумя столицами Урала в разгар длинных выходных — 4 и 5 ноября — будут курсировать дополнительные электрички. Поезд № 7007/7027 отправится из Челябинска в 13:42, а обратный рейс № 7028/7008 — из Екатеринбурга в 11:41.

Также перевозчик анонсировал ряд изменений в графике движения других пригородных составов.

Электричка № 6004 Полетаево-1 — Челябинск не будет работать 3 и 4 ноября. Вместо этого ее запустят в четверг, 1 ноября. Отправление со станции Полетаево в 7:31.

Поезд № 7148 сообщением Златоуст — Челябинск перенесен с 4 на 2 ноября. Выйти в путь он сможет в 17:41.

Также изменится дата курсирования скоростных «Ласточек» между Челябинском и Магнитогорском. Рейсы № 7905 и № 7906, которые должны были состояться 31 октября, теперь назначены на 4 ноября. Из Челябинска электропоезд отправится в 12:35, а из Магнитогорска — в 11:25.

Все изменения в расписании вводятся для того, чтобы удовлетворить возросший спрос на пригородные перевозки в период праздничных дней и обеспечить комфортное передвижение жителей региона.

Инофрмация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-noyabrskie-prazdniki-dlya-yuzhnouraltsev-zapustyat-dopolnitelnye-poezda-mezhdu-chelyabinskom-i-eka/