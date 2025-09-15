В ноябре южноуральцев ждут длинные выходные.

Фото: Дмитрий Сопильняк, ИА «Первое областное»

В ноябре Россия отметит День народного единства. Благодаря празднику россиян ждут три выходных подряд, а после — трехдневная рабочая неделя. Однако перед продолжительным отдыхом работать придется шесть дней подряд. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

День народного единства отмечается 4 ноября. В этом году праздник выпадает на вторник. Выходными будут воскресенье, понедельник и вторник, 2, 3 и 4 ноября. После работать придется всего три дня.

Но выходной в понедельник перед праздником — это перенесенный выходной с субботы, 1 ноября. Поэтому перед длинными выходными работать придется шесть дней подряд: с понедельника, 27 октября, по субботу, 1 ноября.

Следующий продолжительный отдых начнется с 31 декабря и плавно перейдет в новогодние каникулы.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-noyabre-yuzhnouraltsev-zhdut-dlinnye-vykhodnye/