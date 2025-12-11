Обратная связь Суббота, 13 декабря, 20:00
| Общественная жизнь

| Новости » Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 12 декабря 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -7°С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 77%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки произошло 1 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся.

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Гайдара 10, 25-4п с 9.00 до окончания

К Маркса 8-1п с 9.00 до 12.00 часов

Октябрьская 12, Семенова 25 с 9 до 13 часов

Октябрьская 26, Луначарского 1,3,5,7,9 К Маркса 22,24,26 с 9.30 до окончания

2 В сетях электроснабжения:

Набережная 57,61,63,65,67,69, лагерь «Отважных». Урал сад № 1,2,8, Бажова 32,34,35, С 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Бажова 12,14, школа №40, д/к №43 (Чапаева 11а), Гайдара 10, 25-4п, Семенова 23-5п с 9.00 до окончания

К Маркса 8-1п с 9 до 12 часов

Октябрьская 12,23, Семенова 25 с 9 до 13 часов

Гайдара 20 с 13.00 до окончания

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует:

• На водоемах округа начался процесс лёдообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен.

• Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.

• Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.

• Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

• безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;

• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;

• не выходите на тонкий неокрепший лед!

 Уважаемые родители!

• Не допускайте детей на лед водоемов.

• Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!

Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью!

Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи).

Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:

• Если Вы в здании:

1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь

• Если нет подвала или паркинга:

1. найдите помещение с несущими стенами

2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь

3. держитесь подальше от окон

4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната

• Если Вы на улице:

1. не паникуйте

2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками.

3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг

4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)

5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится

• Если Вы в авто или общественном транспорте:

1. остановите машину

2. ползком переместитесь от транспорта

3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг.

4. ложитесь на землю

5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию

• После окончания обстрела:

1. не торопитесь выходить из укрытия

2. внимательно смотрите под ноги

3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы

4. держите возле себя детей

1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

Лесных пожаров не зарегистрировано.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 декабря 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, в горах местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от -8° до -13°, в низинах до -17°, в южной половине от -18° до -23°, днём в северной половине от -3° до -8°, в южной от -7° до -12°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.

Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62644/

2025-12-12

