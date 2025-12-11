» Оперативная обстановка.

Сегодня пятница 12 декабря 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была -7°С
• атмосферное давление 737 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 77%
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки произошло 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся.
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения:
Гайдара 10, 25-4п с 9.00 до окончания
К Маркса 8-1п с 9.00 до 12.00 часов
Октябрьская 12, Семенова 25 с 9 до 13 часов
Октябрьская 26, Луначарского 1,3,5,7,9 К Маркса 22,24,26 с 9.30 до окончания
2 В сетях электроснабжения:
Набережная 57,61,63,65,67,69, лагерь «Отважных». Урал сад № 1,2,8, Бажова 32,34,35, С 9 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Бажова 12,14, школа №40, д/к №43 (Чапаева 11а), Гайдара 10, 25-4п, Семенова 23-5п с 9.00 до окончания
К Маркса 8-1п с 9 до 12 часов
Октябрьская 12,23, Семенова 25 с 9 до 13 часов
Гайдара 20 с 13.00 до окончания
Уважаемые жители Озерского городского округа!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба» информирует:
• На водоемах округа начался процесс лёдообразования, но осенний лед до наступления устойчивых морозов непрочен.
• Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма людей.
• Серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый и пористый — такой лед очень опасен, так как обрушивается без предупреждающего потрескивания.
• Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
• безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см;
• безопасная толщина льда для сооружения пешей переправы 15 см и более;
• не выходите на тонкий неокрепший лед!
Уважаемые родители!
• Не допускайте детей на лед водоемов.
• Объясните детям, что игры на тонком льду опасны для жизни!
Помните: Вода не прощает ошибок. Будьте внимательны, бдительны, не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью!
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде — звоните 01 (112 для абонентов сотовой связи).
Как защитить себя при обстреле или атаке беспилотными летательными аппаратами:
• Если Вы в здании:
1. спуститесь в подвал, на нижние этажи или в паркинг здания, в котором находитесь
• Если нет подвала или паркинга:
1. найдите помещение с несущими стенами
2. сядьте на пол у бетонной стены и пригнитесь
3. держитесь подальше от окон
4. самое безопасное место в квартире-это ванная комната
• Если Вы на улице:
1. не паникуйте
2. если услышали свист снаряда, падайте на землю и прикройте голову руками.
3. зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг
4. если нет зданий или подземных переходов, выберите место для укрытия (любое углубление/выступ на земле или бетонные конструкции)
5. лежите в укрытии, пока обстрел не прекратится
• Если Вы в авто или общественном транспорте:
1. остановите машину
2. ползком переместитесь от транспорта
3. оглянитесь и найдите более надежное укрытие-подъезды домов, подземные переходы, паркинг.
4. ложитесь на землю
5. когда взрывы прекратились, бегите к укрытию
• После окончания обстрела:
1. не торопитесь выходить из укрытия
2. внимательно смотрите под ноги
3. не поднимайте с земли неразорвавшиеся боеприпасы и предметы
4. держите возле себя детей
1.1 РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
Лесных пожаров не зарегистрировано.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 12 декабря 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, в горах местами небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью в северной половине от -8° до -13°, в низинах до -17°, в южной половине от -18° до -23°, днём в северной половине от -3° до -8°, в южной от -7° до -12°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие дни на большинстве рек ожидается неустойчивый водный режим.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: быстрая смена процессов в атмосфере будет препятствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
Опасные инфекционные заболевания людей: в связи с сезонным риском ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями с превышением эпидемиологического порога заболеваемости. Существует вероятность (Р=0,2) заболевания населения корью и гриппом (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий.
Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
2. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/62644/