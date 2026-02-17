Фото: фото предоставлено редакцией газеты «Сельские новости»

В Бредах запустили проект «Дети уральской закалки» о юных тружениках.

Новых героев материалов ждут в редакции.

Авторский цикл материалов о необычных детях из поселков Брединского округа запустила главный редактор газеты «Сельские новости» Александра Цыганова. Проект получил название «Дети уральской закалки» — в нем рассказывается о ребятах, которые с ранних лет всерьез увлечены трудом, техникой, животноводством или ремеслом, причем нередко их навыки превосходят умения взрослых.

Идея родилась случайно, когда Александра узнала о школьнике, виртуозно разбирающемся в электрике. Позже выяснилось: таких детей в районе немало.

«Я хочу, чтобы эти ребята на всю область прозвенели. Может, в школе о них и не знают. Но они уже преуспели в том, чего и взрослые многие не умеют. Я нашла уже несколько историй, и это только начало»,— поделилась Александра Цыганова.

Первым героем стал семиклассник из Бредов Анатолий Белоглазов. В 13 лет он самостоятельно сделал разводку электропроводки в квартире, отремонтировал пылесос, стиральную машину, телевизор и даже газовый котел.

«Таких учеников, как Толя Белоглазов, у меня за всю практику еще не было. Я заметил у этого ребенка интерес не только к электричеству, но и к электронике. Он очень хорошо разбирается в этом»,— признается учитель технологии школы № 97 Максим Паскин.

Второй материал посвящен двум подросткам из поселка Наследницкого — Эдуарду Коновалову и Артему Байрангулову. Минувшим летом, когда взрослые отказались пасти сельский табун, мальчики взяли эту работу на себя. Два месяца без выходных они вставали в пять утра, ухаживали за лошадьми и целые дни проводили в степи.

«Подъем в пять утра, идешь за лошадью, седлаешь, поишь-кормишь ее. Потом около речки собираешь коров и полседьмого угоняешь пасти. А домой возвращаешься только в девятом часу вечера»,— рассказывает 13‑летний Артем Байрангулов.

Третий очерк — о четверокласснике Даурене Салыкове из поселка Восточного. Мальчик с трех лет помогает отцу в крестьянско-фермерском хозяйстве: участвует в посевной, заправляет сеялки, пасет овец и разбирается в устройстве тракторов. В шесть лет на вопрос, почему не ходит в детский сад, он серьезно отвечал: «У меня посевная».

«С трех лет он начал ездить со мной в поле. И что было видно сразу — он крепкий. Работать в поле ведь едешь на весь день, без обеда, и он спокойно там со мной: и покатается, и покушает, и поспит»,— вспоминает отец Даурена Арман Салыков.

В планах Александры Цыгановой — продолжать искать таких ребят по всему району. Следующие выпуски проекта уже готовятся к публикации в «Сельских новостях». Читатели могут рассказать журналистам о юных мастерах, пастухах и фермерах, чьи истории достойны стать примером для сверстников.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-bredakh-zapustili-proekt-deti-uralskoy-zakalki-o-yunykh-truzhenikakh/