Пятница, 23 января, 13:37
Аркаим анонсировал фестивальный сезон — 2026.

Гостей музея-заповедника ждут «Крынка», экопикник и этнографические праздники. Подробнее

Челябинский космонавт поделился впечатлениями от первого полета в космос.

Оперативная обстановка.

Более 6 млрд рублей направили на развитие медицины Челябинской области в 2025 году.

Это позволило региону провести рекордную модернизацию службы детства и родовспоможения. Подробнее

Южноуральским школьникам посоветовали сдать ГТО для добавления баллов к ЕГЭ.

Оперативная обстановка.

Самозанятые Челябинской области смогут оформить больничный в 2026 году.

Губернатор Текслер отметил вклад главврача Альтмана в развитие медицины региона.

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 21.01.2026 год. Подробнее
Зимняя «перепись» диких животных стартовала в Челябинской области.

Фото: ИА «Первое областное»

Инспекторы определят численность 19 видов зверей и 4 видов птиц.

В охотничьих угодьях и государственных заказниках Челябинской области началась зимняя «перепись» диких животных и птиц. По следам на снегу инспекторы посчитают, сколько в регионе косуль, лосей, зайцев, тетеревов и других, — всего определят численность 19 видов зверей и 4 видов птиц, рассказали в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

«Перепись» проводят следующим образом: следы животных на маршруте засыпают снегом, а на следующий день проверяют наличие вновь появившихся. Подсчет выполняют только при благоприятных погодных условиях.

«Зимний маршрутный учет — один из наиболее достоверных и проверенных временем методов оценки численности охотничьих ресурсов. Полученные данные позволяют принимать взвешенные решения по регулированию численности животных и контролю состояния их популяций»,

— рассказал начальник управления охраны, федерального госнадзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания регионального Минэкологии Андрей Питовин.

Зимний маршрутный учет проводят в период устойчивого снежного покрова — обычно до 15 марта — на территории площадью около 8 тысяч гектаров.

Челябинская область, Озерск.

