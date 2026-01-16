Фото: Марина Лапина, «Вечерний Челябинск»

В Челябинской области появится передвижной музей с уроками живой истории.

На Южном Урале стартует уникальный проект — передвижной музей «В бой с Урала», который создан, чтобы познакомить школьников Челябинской области с героическим прошлым региона. Организаторы обещают проводить интерактивные уроки живой истории для учеников 7–11-х классов с информацией о роли Южного Урала в годы мировых войн, а также о подвигах южноуральцев на фронте и в тылу.

По данным издания ГТРК «Южный Урал», музей максимально будет погружать школьников в атмосферу прошлого. Основой для живых уроков станет уникальная коллекция экспонатов от военно-исторического клуба «Братья по оружию», который выступает одним из организаторов. Создатели обещают развивать проект, дополняя выставку новыми экспонатами и интересными форматами работы.

Отмечается, что важное место в музее уделят ключевым историческим датам — Дню Победы и Дню памяти и скорби. Работать проект будет не только в Челябинске, но и в области, затронув Троицк, села Долгодеревенское и Миасское.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1138039/