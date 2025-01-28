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В Челябинске запустили онлайн‑проект о писателях, актерах и музыкантах в годы Великой Отечественной.

Южноуральцам расскажут о земляках, поднимавших боевой дух бойцов.

Исторический музей Южного Урала подготовил к 80-летию Победы проект «Культурный фронт» (12+) о российских и челябинских поэтах, писателях, художниках, музыкантах и актерах, чьи работы и выступления поддерживали бойцов на фронте и в тылу. О цикле коротких онлайн-лекций рассказали в музее.

Каждый месяц в течение всего года сотрудники музея будут готовить видео и подкасты, посвященные какому-то деятелю культуры. Дополнять сюжеты будут выступлениями артистов театров, показом личных вещей и фотографий южноуральцев и интересными фактами.

«Творчество периода Великой Отечественной войны не просто отражало реалии эпохи, оно служило мощным источником вдохновения и поддержки для миллионов людей, находившихся на передовой и в тылу. Мы надеемся, что данный проект вызовет интерес среди зрителей и позволит актуализировать знания о произведениях авторов, которые, несмотря на тяготы военного времени, продолжали творить ради достижения Победы»,— поделилась директор музея Полина Глинских.

Героем первого выпуска стал автор слов знаменитой песни «Катюша» поэт Михаил Исаковский. Изюминкой серии стало выступление оркестра Управления Росгвардии по Челябинской области и ведущего солиста Театра оперы и балета имени Глинки Дмитрия Никитина.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/kultura/v-chelyabinske-zapustili-onlayn-proekt-o-pisatelyakh-akterakh-i-muzykantakh-v-gody-velikoy-otechestv/