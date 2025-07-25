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В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час.

В августе южноуральцы увидят парад планет и сто метеоров в час. Подробнее

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С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема.

С 1 августа начнет курсировать «Ласточка» по маршруту Челябинск – Уфа – Дема. Подробнее

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Оперативная обстановка на 29.07.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

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Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть.

Магнитогорские школьники изобрели теплицу, которой управляет нейросеть. Подробнее

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«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

«Поезд Победы» приедет в Челябинск и Магнитогорск.

Экспозиция будет работать по два дня. Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 28.07.2025 год.  Подробнее

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Фестиваль вкуса и стиля: Белому рынку — 6 лет.

В программе — танцы, стендап, живая музыка и призы за самые эффектные наряды. Подробнее

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Грибными местами в Челябинской области поделились южноуральцы.

Рассказываем, какие леса в регионе подходят для тихой охоты.  Подробнее

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Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее
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