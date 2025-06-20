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Оперативная обстановка на 23.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня понедельник 23 июня 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 13 ° С

• атмосферное давление 731 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 85%

• ветра северный 4,3 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП, 1 пострадавший.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения адреса время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения

Дзержинского 58 с 9 до 12 часов

Уральская 13 с 13 час до окончания

2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

К.Маркса 23 – 4п, Дзержинского 58 с 9 до 12 часов

Луначарского 15 – 5п, 19 с 10 до 12 часов

Луначарского 13 – 1,2 п-ды с 14 до 16 часов

Вниманию автомобилистов!

В связи с ремонтными работами на ж/д переезде №1 по ул. Кыштымская (в р-не домика Лесника) с 08:00 ч. 23.06.2025 г. до 16:00 ч. 26.06.2025 г. будет изменено движение автотранспорта:

- КПП - 1, ул. Булдымская, ул. Березовая , шоссе Татышское и так же в обратном направлении.

Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути через КПП – 2 и КПП – 3.

Для пассажиров рейсового автобуса № 196 (г. Озерск – г. Кыштым) будет организовано челночное движение двумя автобусами с пересадкой в р-не ж/д переезда и далее следование по маршруту в оба направления.

Вниманию жителей!

23 и 24 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.

Уважаемые жители!

В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;

загрязнять и засорять водоемы;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

оставлять детей без присмотра взрослых

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 июня 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Ночью облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град, в горах и низинах туманы. Днём переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, днём от +17° до +22°, в горах до +14°.

НЯ: Ночью 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: повышается вероятность резких подъемов уровней воды на отдельных участках рек, интенсивного притока воды в пруды и водохранилища, подтопления низкой местности в населенных пунктах при выпадении обильных осадков.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.

Лесопожарная обстановка:

НЯ: 23 июня в юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).

ОЯ: не прогнозируются.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 196 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61387/

2025-06-23PKT10:35:00
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