Оперативная обстановка на 23.06.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 23 июня 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 13 ° С
• атмосферное давление 731 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 85%
• ветра северный 4,3 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 5 ДТП, 1 пострадавший.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Дзержинского 58 с 9 до 12 часов
Уральская 13 с 13 час до окончания
2 В сетях электроснабжения плановых отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
К.Маркса 23 – 4п, Дзержинского 58 с 9 до 12 часов
Луначарского 15 – 5п, 19 с 10 до 12 часов
Луначарского 13 – 1,2 п-ды с 14 до 16 часов
Вниманию автомобилистов!
В связи с ремонтными работами на ж/д переезде №1 по ул. Кыштымская (в р-не домика Лесника) с 08:00 ч. 23.06.2025 г. до 16:00 ч. 26.06.2025 г. будет изменено движение автотранспорта:
- КПП - 1, ул. Булдымская, ул. Березовая , шоссе Татышское и так же в обратном направлении.
Просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути через КПП – 2 и КПП – 3.
Для пассажиров рейсового автобуса № 196 (г. Озерск – г. Кыштым) будет организовано челночное движение двумя автобусами с пересадкой в р-не ж/д переезда и далее следование по маршруту в оба направления.
Вниманию жителей!
23 и 24 июня будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска. Будет проводиться проверка передач речевых сообщений по радиосети производственного вещания.
Уважаемые жители!
В связи с утвержденными правилами использования водных объектов запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями
купаться в необорудованных, незнакомых местах;
заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водоемы;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
подавать крики ложной тревоги;
плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
оставлять детей без присмотра взрослых
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 23 июня 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Ночью облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, град, в горах и низинах туманы. Днём переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 13 м/с, днём 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью от +8° до +13°, днём от +17° до +22°, в горах до +14°.
НЯ: Ночью 23 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, град.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: повышается вероятность резких подъемов уровней воды на отдельных участках рек, интенсивного притока воды в пруды и водохранилища, подтопления низкой местности в населенных пунктах при выпадении обильных осадков.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется.
Лесопожарная обстановка:
НЯ: 23 июня в юго-восточных районах Челябинской области местами сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале).
ОЯ: не прогнозируются.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 196 обращений.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61387/