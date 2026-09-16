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| Новости » Общественная жизнь

Редкие для осени грозы прогремят на Южном Урале 17 сентября.

Редкие для осени грозы прогремят на Южном Урале 17 сентября.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

Редкие для осени грозы прогремят на Южном Урале 17 сентября.

На ряд округов обрушатся ливни.

В четверг, 17 сентября, в Челябинской области сохранится теплая погода. Но насладиться ею не получится: на регион обрушатся дожди с грозами, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

Предстоящая ночь благодаря пасмурной погоде выдастся теплой: в Челябинске синоптики обещают около +14 градусов, по области — от +9 до +14. Дневной прогрев в областной столице составит +19...+21 градус, в регионе термометры покажут от +16 до +21.

В большинстве округов пройдет дожди, местами возможны ливни. Не исключаются грозы. Дождь с грозой пройдет и в Челябинске.

Ветер будет южным умеренным, но с усилениями до 16 метров в секунду.

По данным синоптиков, грозы в сентябре — редкость. Их суммарная продолжительность не превышает 1—3 часов.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/

2026-09-16PKT21:29:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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