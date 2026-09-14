Фото: Александр Файрузов, сайт «Челябинск сегодня»

Для обмана южноуральцев мошенники создают с помощью ИИ компрометирующие фото.

Мошенники стали активнее использовать в своих схемах обмана возможности искусственного интеллекта. С помощью нейросетей аферисты генерируют компрометирующие жителей фото или видео.

Свою потенциальную жертву мошенники запугивают распространением фейковых фотографий или видеозаписей среди родных, друзей, коллег и знакомых. Чтобы избежать позора, предлагают перевести им деньги. В полиции просят жителей не поддаваться такому шантажу, а сразу писать заявление на аферистов. Важно сохранить все их контакты и переписки — это может помочь в расследовании.

— С помощью дипфейков мошенники могут создать обращение чиновника, сотрудника финансовой организации, педагога или популярного блогера, — добавили в полиции. — В таких видео могут звучать призывы вложить деньги, перейти по ссылке или сообщить личные данные.

Ранее полиция предупреждала жителей Челябинской области о том, что мошенники стали активно создавать фейковые чаты, прикрываясь местными органами государственной власти. Как правило, через такие чаты пользователям предлагают проверить «корректность данных» и попасть в списки на капитальный ремонт на 2026 год.

А в конце августа этого года аферисты стали выходить на педагогов и от имени администрации просить зарегистрироваться на специальной платформе, которая якобы разработана для внесения данных об успеваемости учеников выпускных классов.

Итог подобных схем обмана всегда одинаковый — у жертвы воруют персональные данные, а также сбережения. Поэтому южноуральцев просят проявлять максимальную осторожность в общении с незнакомцами.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/