Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

В Челябинске проводят экскурсии о Танкограде и людях, приближавших Победу.

В этом году десятилетие отмечает исторический проекта «Дорогами подвига», который посвящен героической эпохе Танкограда. Благодаря этому проекту жители и гости города могут отправиться на экскурсию по «Маршруту Танкограда» и узнать как в Челябинске в суровые военные годы ковалась Победа. О главных точках маршрута рассказала директор музея трудовой и боевой славы Челябинского тракторного завода Надежда Дида.

По «Маршруту Танкограда» прошли журналисты газеты правительства и Законодательного собрания Челябинской области «Южноуральская панорама».

По словам Надежды Дида, проект был запущен в 2016 году, когда в Челябинской области учредили День героев Танкограда — 6 октября.

— Именно в этот день 1941 года в Челябинск прибыли эвакуированные заводы — Кировский из Ленинграда и Харьковский моторный. Они вместе с ЧТЗ стали костяком будущей «броневой» кузницы Великой Отечественной, — рассказывает Надежда Дида.

История Челябинского тракторного завода началась еще в начале 1930-х годов с масштабного строительства самого предприятия и соцгорода. С началом Великой Отечественной именно ЧТЗ стал ядром Танкограда, откуда на фронт уходили эшелоны с танками. Сегодня в музее завода хранится более 20 тысяч документов, фотографий и реликвий. Посетители экскурсий могут не только изучить историю завода, но и узнать о тех, кто самоотверженно работал в тылу.

Одна из первых точек маршрута — так называемый «испанский дом» на проспекте Ленина. В 30-е годы здесь жили интербригадовцы, вывезенные из Испании после прихода к власти фашистов. А в годы Великой Отечественной войны в этом здании поселились известные конструкторы Жозеф Котин и Николай Духов, эвакуированные из Ленинграда вместе с Кировским заводом. Они руководили конструкторскими работами по созданию и массовому выпуску самоходных артиллерийских установок и тяжелых танков, таких как ИС-2 и ИС-3.

— Союзники СССР по антигитлеровской коалиции признали, что ИС-3 — это лучший в мире танк. И сегодня один из образцов этой машины можно увидеть на постаменте в центре Комсомольской площади, — отмечает Надежда Дида.

Во время экскурсии Надежда Дида также рассказывает об истории дома № 19 по проспекту Ленина, где сейчас располагается музей ЧТЗ, школ № 48 и № 107, детского парка им. Валентины Терешковой, театра ЧТЗ, Дворца культуры ЧТЗ и других объектов.

— Танкоград — это жизненный путь нашего завода и города длиной в 1 418 дней и ночей. Победа — колоссальная демонстрация духа нашего народа. А чтобы это помнить, надо знать историю, — убеждена Надежда Дида.

Напомним, в 2020 году Челябинск удостоился почетного звания «Город трудовой доблести». Тогда же это звание получил Магнитогорск, а в последующие годы — Златоуст и Миасс. А совсем недавно пятым «Городом трудовой доблести» в Челябинской области стал Копейск.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/