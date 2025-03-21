Фото: Дмитрий Бородай, предоставлено пресс-службой ОМК

В Челябинске вырос спрос на промышленные экскурсии.

Предприятия ОМК в Челябинске, Выксе, Чусовом и Благовещенске в 2024 году приняли рекордное количество гостей.

Интерес к экскурсиям на заводы заметно вырос, констатировали представители Объединенной металлургической компании, подводя итоги реализации проекта по развитию промышленного туризма «Завод видел». Только в прошлом году в рамках этого проекта на предприятиях в Выксе, Чусовом, Благовещенске и Челябинске провели более 700 экскурсий, во время которых музейные и производственные площадки ОМК посетили порядка 10 тысяч человек. Это лучший результат за все годы реализации проекта. За семь лет с работой промышленных предприятий компании познакомились более 26 тысяч человек — как взрослых, так и детей.

— В 2025 году планируем принять более 10 000 туристов на наших производственных площадках. Разработаем новые маршруты для детей и взрослых. Рост числа гостей на заводах ОМК подтверждает, что интерес к промышленному туризму постоянно растет. Мы продолжим прикладывать все усилия, чтобы еще больше людей смогли увидеть современное наукоемкое производство, — прокомментировала руководитель направления культурных проектов группы ОМК Наталия Щербакова-Юницкая.

На челябинском заводе «ОМК Трубодеталь» гостям доступны две экскурсии для разных возрастных групп. Для детей от 6 до 13 лет это маршрут под названием «В гостях у Железячек», который включает просмотр мультфильма, много интерактивных мероприятий и экскурсию по предприятию, минуя «горячие» цеха. Хоть экскурсия максимально безопасна, всем юным гостям все равно проводят обязательный инструктаж и выдают индивидуальные средства защиты и приметные красные жилетки.

Для гостей постарше разработан маршрут под названием «История в деталях», который позволяет более полно и глубоко познакомиться с историей и развитием металлургии в нашей стране и конкретно на Урале, посмотреть поближе на то, как организовано производство, узнать про различные рабочие специальности. Конечно, и в этом случае не обходится без инструктажа по безопасности.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/companies_news/1132198/