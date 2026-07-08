Обратная связь Пятница, 10 июля, 20:03
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Сильные дожди надвигаются на Челябинскую область.

Сильные дожди надвигаются на Челябинскую область. Подробнее

| Общественная жизнь

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Уважаемые жители Озерского городского округа,прослушайте сообщение поисково-спасательной службы. Подробнее

| Общественная жизнь

Еще шесть гостиниц южноуральского кампуса готовятся к заселению студентов.

Еще шесть гостиниц южноуральского кампуса готовятся к заселению студентов.

Новые корпуса рассчитаны на 3400 мест. Подробнее

| Общественная жизнь

После удара молнии загорелась крыша одного из домов Челябинска.

После удара молнии загорелась крыша одного из домов Челябинска.

Вечером 8 июля на телефон 112 поступило сообщение от жителя поселка Западного. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка на 09.07.2026 год. Подробнее

| Общественная жизнь

С Праздником!

День семьи ,любви и верности! Подробнее

| Общественная жизнь

Из Челябинска пустили прямой автобус до Москвы.

Он дешевле самолета и быстрее поезда. Подробнее

| Общественная жизнь

Южный Урал может предложить Индонезии свои компетенции.

Южный Урал может предложить Индонезии свои компетенции. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

 Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

По итогам 2025 года в Челябинской области выписали 72 протокола за нарушение правил безопасности на воде, в том числе 41 — в купальный сезон. По 32 из них было вынесено предупреждение, а в 40 случаях назначены штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей. Известно, что в первом квартале этого года нарушители на воде получили уже 11 протоколов, в девяти случаях были назначены штрафы. Чем еще грозит купание в необорудованных местах? Подробно об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

По словам Валерия Устинова, ежегодно в водоемах Челябинской области гибнут люди, однако ситуация постепенно улучшается — с каждым годом трагедий на воде становится все меньше. Так, если в 2022 и 2023 годах в регионе утонули 62 человека, то уже в 2024 — 60, а в 2025 — 58.

— На середину купального сезона 2026 года зафиксировано 15 погибших, включая двоих детей. Согласно оперативным данным, из воды извлечено 24 тела, в прошлом году на этот же момент было 36. Причину погибших уточняет судмедэкспертиза. Люди могли погибнуть как из-за остановки сердца при купании, так и в результате криминальных действий. В официальную статистику по утонувшим попадают только те, кто действительно погиб из-за утопления, — уточняет Валерий Устинов.

Причины трагедий из года в год неизменны: купание в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах. Дети гибнут из-за отсутствия внимания взрослых. Те два случая, о которых рассказал спикер пресс-конференции, показательны — дети в возрасте 6 и 9 лет купались в водоемах в вечернее и даже позднее время. Остается только предполагать, чем в это время могли быть заняты родители. Но опасность кроется и в новомодных штучках, вроде сапбордов.

— 28 июня на реке Ай неорганизованная группа туристов без спасательных жилетов отправилась кататься на сапбордах в период обильных дождей, когда уровень воды поднялся на полтора метра. Одну женщину до сих пор ищут. Это показательный пример, как делать нельзя ни в коем случае, — говорит замминистра.

В то же время ни одной гибели на официальных пляжах за все время не допущено, подчеркивает Устинов. К слову, сейчас в области действуют 196 пляжей, включая 45 муниципальных и 28 — на территории детских лагерей. За три года по региональной программе было выделено 100 миллионов рублей, что позволило организовать 35 оборудованных пляжей, где дежурят около 500 обученных спасателей.

— Если говорить о причинах снижения гибели на воде, то в этом очень помогло расширение сети бесплатных и оборудованных муниципальных пляжей. Кроме того, благодаря губернатору наша поисково-спасательная служба была оснащена всем необходимым на 100%. В этом году чрезвычайное ведомство получило 12 миллионов рублей — закуплены восемь спасательных плотов, четыре лодки, два аварийных автомобиля и два судна на воздушной подушке. В арсенале ПСС есть даже шесть беспилотников, — отмечает Валерий Устинов.

За что можно получить штраф.

Стоит помнить, что в необорудованных местах на территории Челябинской области купаться запрещено. Нарушение этого правила чревато получением штрафа до двух тысяч рублей. Однако с этого года оштрафовать могут и по другим причинам. Так, с 26 мая в регионе действуют новые правила безопасности. Запрещено купание детей до 14 лет без присмотра взрослых, а детям до семи лет обязательно надевать жилет. Также запрещена аренда маломерных судов лицам младше 18 лет.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141864/

2026-07-10PKT13:51:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.
» Озёрск музыкальный. Музыкальная мозаика.
» В центре внимания. Пушкинский день — 2026.
» Озерские гимнастки продолжат тренировки в родном, но обновлённом зале.
» День России в Озерске: хроника праздничных событий.
» В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака.
» В центре внимания. Выставка «Арт-прорыв».
» Онлайн-голосование за объекты благоустройства завершится 12 июня.
» Озёрск музыкальный. Музыкальная мозаика.
» В центре внимания. Пушкинский день — 2026.
» Озерские гимнастки продолжат тренировки в родном, но обновлённом зале.
» День России в Озерске: хроника праздничных событий.
» В Озерске проходит конкурс на лучший эскизный проект въездного знака.
» В центре внимания. Выставка «Арт-прорыв».

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, похолодание, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги