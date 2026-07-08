Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Купающиеся в опасных местах на Южном Урале получили штрафы в 30 тысяч рублей.

По итогам 2025 года в Челябинской области выписали 72 протокола за нарушение правил безопасности на воде, в том числе 41 — в купальный сезон. По 32 из них было вынесено предупреждение, а в 40 случаях назначены штрафы на общую сумму 30 тысяч рублей. Известно, что в первом квартале этого года нарушители на воде получили уже 11 протоколов, в девяти случаях были назначены штрафы. Чем еще грозит купание в необорудованных местах? Подробно об этом на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Валерий Устинов.

По словам Валерия Устинова, ежегодно в водоемах Челябинской области гибнут люди, однако ситуация постепенно улучшается — с каждым годом трагедий на воде становится все меньше. Так, если в 2022 и 2023 годах в регионе утонули 62 человека, то уже в 2024 — 60, а в 2025 — 58.

— На середину купального сезона 2026 года зафиксировано 15 погибших, включая двоих детей. Согласно оперативным данным, из воды извлечено 24 тела, в прошлом году на этот же момент было 36. Причину погибших уточняет судмедэкспертиза. Люди могли погибнуть как из-за остановки сердца при купании, так и в результате криминальных действий. В официальную статистику по утонувшим попадают только те, кто действительно погиб из-за утопления, — уточняет Валерий Устинов.

Причины трагедий из года в год неизменны: купание в нетрезвом состоянии и в необорудованных местах. Дети гибнут из-за отсутствия внимания взрослых. Те два случая, о которых рассказал спикер пресс-конференции, показательны — дети в возрасте 6 и 9 лет купались в водоемах в вечернее и даже позднее время. Остается только предполагать, чем в это время могли быть заняты родители. Но опасность кроется и в новомодных штучках, вроде сапбордов.

— 28 июня на реке Ай неорганизованная группа туристов без спасательных жилетов отправилась кататься на сапбордах в период обильных дождей, когда уровень воды поднялся на полтора метра. Одну женщину до сих пор ищут. Это показательный пример, как делать нельзя ни в коем случае, — говорит замминистра.

В то же время ни одной гибели на официальных пляжах за все время не допущено, подчеркивает Устинов. К слову, сейчас в области действуют 196 пляжей, включая 45 муниципальных и 28 — на территории детских лагерей. За три года по региональной программе было выделено 100 миллионов рублей, что позволило организовать 35 оборудованных пляжей, где дежурят около 500 обученных спасателей.

— Если говорить о причинах снижения гибели на воде, то в этом очень помогло расширение сети бесплатных и оборудованных муниципальных пляжей. Кроме того, благодаря губернатору наша поисково-спасательная служба была оснащена всем необходимым на 100%. В этом году чрезвычайное ведомство получило 12 миллионов рублей — закуплены восемь спасательных плотов, четыре лодки, два аварийных автомобиля и два судна на воздушной подушке. В арсенале ПСС есть даже шесть беспилотников, — отмечает Валерий Устинов.

За что можно получить штраф.

Стоит помнить, что в необорудованных местах на территории Челябинской области купаться запрещено. Нарушение этого правила чревато получением штрафа до двух тысяч рублей. Однако с этого года оштрафовать могут и по другим причинам. Так, с 26 мая в регионе действуют новые правила безопасности. Запрещено купание детей до 14 лет без присмотра взрослых, а детям до семи лет обязательно надевать жилет. Также запрещена аренда маломерных судов лицам младше 18 лет.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1141864/