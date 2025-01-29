Названы передовые сельскохозяйственные проекты, реализованные на Южном Урале в 2024 году.

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Топ самых впечатляющих проектов озвучил первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс». Все они стали импульсом развития агропромышленного комплекса, а в перспективе помогут достичь полной продовольственной безопасности.

— Один из наиболее знаковых проектов — запуск селекционно-семеноводческого центра в Агаповском районе. Предприятие способно ежегодно производить более десяти тысяч тонн семян. Второй объект, которым тоже можно гордиться, — завершение первого этапа строительства племенного птицеводческого репродуктора в Кизильском районе. Мы одни из первых в России, кто пошел по пути обеспечения птицеводческой отрасли своим племенным материалом, — говорит Евгений Литвинов.

Эксперт отмечает, что в 2025 году в Челябинской области продолжится реализация важных для развития АПК проектов. Это, например, строительство племенного репродуктора следующей очереди. В планах есть и создание двух новых предприятий по переработке льна. Сейчас формируется проектно-сметная документация, выбирается площадка. Известно, что одно предприятие появится в Троицком районе, а другое — в Чебаркульском.

— Продолжится поддержка аграриев в части строительства зерноскладов, приобретения сушильного оборудования. Регион продолжит инвестировать в объекты молочного животноводства и яичное производство. Сейчас губернатор рассматривает наше предложение об увеличении средств на модернизацию объектов АПК. Пока запланировано на 2025 год 600 миллионов рублей, но эта сумма может вырасти, — добавляет Евгений Литвинов.

На вопросы журналистов о предстоящем сельскохозяйственном сезоне первый заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области ответил во время пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Информация предоставлена:https:https://gubernia74.ru/articles/news/1130960/