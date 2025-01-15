В Челябинской области начали отменять крещенские купания из-за теплой погоды.

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В Карабаше, Еткульском районе отменили крещенские купания. Но в большинстве муниципалитетов проруби все же будут организованы. «Губерния» узнала, как предлагают южноуральцам провести крещенскую ночь.

В Еткульском районе в этом году не будет возможности окунуться в проруби с освященной водой. Традиционные купания в ночь на 19 января отменили. Но в хармах будут идти службы.

— В связи с резкими изменениями температуры воздуха лед на водоемах района стал неоднородным и недостаточно прочным. В таких условиях использование льда для купания может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья, — рассказали «Губернии» в пресс-службе администрации.

Оперативным штабом Карабашского городского округа было также принято решение отменить традиционные крещенские купания в этом году. Однако по традиции будет организовано место на озере Серебры для набора воды после освещения. Освещение воды состоится в 12:00 часов 19 января.

— Также информируем о том, что за самовольную организацию купели может быть наложена административная ответственность за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах. Просим всех отнестись с пониманием и уважением к данному решению, и надеемся на вашу осторожность и благоразумие, — отметили в пресс-службе администрации Карабашского округа.

Аналогичное решение ранее приняли в Миассе — проруби на озере Тургояк в районе городского пляжа также не будет, потому что водоем полностью не покрылся льдом. Тем не менее некоторые организации планируют открыть купели, в том числе построить снежный храм с прорубью.

Но в некоторых городах Челябинской области купели все же подготовят, ведь температурный режим в разных муниципалитетах отличается. «Губерния» узнала, где можно будет окунуться в прорубь в Челябинской области. Так, в Магнитогорске оборудуют четыре купели. Также в Челябинске есть условия для создания прорубей, здесь их будет пять. В Златоусте прорубь планируют сделать на реке Ай в селе Веселовка, в Кыштыме — на городском пруду, в Чебаркуле — на одноименном озере в районе городского пляжа, в Пластовском районе — на реке Кабанке села Демарино, в Троицком районе — в селе Бобровка на Казачьем озере и в поселке Клястицкое на реке Увельке, в Увельском районе — на песчаных карьерах у поселка Нагорного и села Катаево.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1130630/