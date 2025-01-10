Челябинский врач вошел в число лучших детских кардиологов России.

Фото: пресс-служба областного минздрава

Виктор Юрасов с 3-го курса учебы в ЧГМА работает в детском кардиологическом отделении ГКБ №1. Начинал медбратом в 2013 году, и вот уже шесть лет он заведующий отделением. Ежегодно команда врачей учреждения помогает более 700 детям.

Врач и руководитель отделения является еще и автором десятков научных докладов и работ, помогающих развитию этого сложного, «ювелирного» направления медицины.

— Коллеги отзываются о враче как о прекрасном диагносте, который быстро определяет патологию, ставит диагноз и назначает оптимальную стратегию лечения ребенка, разбираясь даже в самых сложных случаях, — отметили в пресс-службе областного минздрава.

К слову, отделение кардиологии, которым руководит врач, благоустроено по самым современным стандартам.

Официальный источник: https://gubernia74.ru/articles/news/1130597/