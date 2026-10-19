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Южноуральцам рассказали, как получить компенсацию за протечку крыши.

Южноуральцам рассказали, как получить компенсацию за протечку крыши.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцам рассказали, как получить компенсацию за протечку крыши.

Синоптики прогнозируют возвращение осадков в Челябинскую область на следующей неделе, что может спровоцировать протечки кровли в жилых домах. Региональный оператор капремонта предоставил рекомендации, как действовать в случае возникновения подобной ситуации.

Первоочередные меры безопасности: отключите электричество, потому что это поможет избежать короткого замыкания и возгорания. Уберите ценности и переместите мебель, бытовую технику и личные вещи из зоны затопления, чтобы минимизировать ущерб, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Далее необходимо сообщить о протечке в свою управляющую организацию. Если же протечка произошла во время капитального ремонта, немедленно уведомьте регионального оператора и подрядную организацию, выполняющую работы.

Далее нужно зафиксировать ущерб. Сфотографируйте повреждения, желательно с фиксацией даты и времени. Эти материалы могут стать доказательством при требовании компенсации. Необходимо также сохранять все документы, подтверждающие расходы на экстренный ремонт, если он потребуется.

Если протечка случилась во время капремонта, не спешите устранять последствия. Дождитесь прибытия комиссии, состоящей из представителей жителей, управляющей компании, регионального оператора и подрядчика. В акте должны быть указаны все детали: адрес, время и причина затопления, подробное описание ущерба. Документ подписывается всеми членами комиссии.

В региональном операторе капремонта уточнили, что в текущем году капитальный ремонт кровель уже завершен в 182 домах, а до конца года работы будут закончены еще в 85 домах.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-10-19PKT09:42:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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