Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Семь дней подряд Челябинскую область будут заливать дожди.

Циклон, который идет на Южный Урал с западной части страны, несет в регион грозы, град и дожди. И такую погоду синоптики прогнозируют не только в среду, 23 июля 2025 года, но и целую неделю.

Как уже сообщала «Губерния», на погодные условия в регионе сейчас влияет атмосферный фронт низкого давления. Со вторника в Челябинской области облачно с периодическими прояснениями. Местами идут кратковременные дожди и грозы, а в северных районах — локальные ливни.

Ничего не изменится ни сегодня, ни завтра. Кроме дождей, в некоторых районах ожидаются град и грозы. Температура воздуха при этом — плюс 18-28 градусов (в зависимости от территории). Как сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на Гидрометцентр России, дожди будут заливать Челябинскую область семь дней подряд.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1134639/