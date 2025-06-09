Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцев предупреждают о сильных грозах в праздничные дни.

Жителей Челябинской области, как и всех россиян, ждут четырехдневные выходные в связи с отмечаемым 12 июня Днем России. Погода сейчас стоит жаркая, поэтому многие отправятся на природу. Однако 30-градусная жара будет «разбавлена» сильными ливнями и грозами. Это следует учесть всем, кто собирается на водоемы, в горы и лес.

Погоду в Челябинской области 11 июня будет определять атмосферный фронт высокого давления. Температура воздуха будет до плюс 33 градусов, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы.

В четверг, 12 июня 2025 года, ожидается такая же жара, а вот вероятность ливней и гроз возрастет. И до конца выходных временами регион будут накрывать дожди.

В МЧС России по Челябинской области обращаются к южноуральцам в жару соблюдать питьевой режим и избегать открытых солнечных лучей в полдень, а в грозы — предпринимать соответствующие меры безопасности. Например, не прятаться под высокими деревьями, не разговаривать по мобильному телефону.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1133832/