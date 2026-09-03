Обратная связь Суббота, 5 сентября, 04:21
Регистрация на сайте
Авторизация
| Общественная жизнь

Фестиваль «Старт к успеху»

Фестиваль «Старт к успеху» Подробнее

| Общественная жизнь

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний. Подробнее

| Общественная жизнь

Купол для поврежденного ураганом храма доставили в Большой Куяш.

Купол для поврежденного ураганом храма доставили в Большой Куяш. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале.

В Трехгорном открылся восьмой семейный многофункциональный центр на Южном Урале. Подробнее

| Общественная жизнь

Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше.

Градообразующий завод стал базой для нового образовательного кластера в Карабаше. Подробнее

| Общественная жизнь

Оперативная обстановка.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Подробнее

| Общественная жизнь

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом».

Сентябрь на Южном Урале дважды порадует «бабьим летом». Подробнее

| Общественная жизнь

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок.

В России вступили в силу новые правила оформления грузоперевозок. Подробнее
| Новости » Общественная жизнь

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

Студентов и магистрантов из Челябинской области приглашают принять участие в юбилейном, десятом сезоне всероссийской олимпиады «Я — профессионал», которую проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей» по национальному проекту «Молодежь и дети». Молодые люди, обучающиеся в вузах региона, смогут не только проверить свои теоретические знания, но и попробовать силы в решении практических задач по 68 направлениям. Все задания разрабатываются главными университетами страны совместно с крупными индустриальными партнерами, что позволяет участникам изучить реальные кейсы из профессиональной сферы и впоследствии начать работать в крупнейших компаниях России.

В этом году организаторы расширили список дисциплин, добавив несколько новых направлений. Среди них — инновационное предпринимательство, организация работы с молодежью, селекция и генетика сельскохозяйственных растений. Кроме того, были углублены уже существующие направления, такие как авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем, педагогика образования и эффективные энергетические системы.

Программа олимпиады включает встречи с представителями компаний-работодателей, консультации HR-экспертов, а также возможности подать заявку на прохождение стажировки. Все это должно помочь студентам в начале карьеры.

— Для молодых людей из Челябинской области это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях, — уверен генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом сезоне заявки на участие в олимпиаде «Я — профессионал» подали 2 557 студентов и магистрантов из Челябинской области, 16 из них получили дипломы олимпиады. В этом году организаторы ждут не меньшей активности. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 10 ноября. Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября, заключительный тур состоится с февраля по апрель 2027 года. Итоги сезона подведут в мае-июне 2027 года.

Стоит отметить, что за десять лет существования олимпиада «Я — профессионал» превратилась в одну из крупнейших образовательных платформ страны. В ней уже приняли участие более 1,6 миллиона студентов из всех регионов России и 147 государств мира. Сегодня в экосистеме проекта задействовано свыше 1 100 вузов и более 750 компаний-работодателей, которые помогают будущим специалистам получить практический опыт и построить успешную профессиональную траекторию.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/

2026-09-04PKT13:29:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Другие новости по теме:
Погода
Здоровье
» КБ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта на территории г. Озерска
Архив новостей

Показать/скрыть

Топ просмотров
» Оперативная обстановка.
» На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.
» Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.
» Два дня на природе, где каждая практика — это новая грань твоего состояния, прошёл фестиваль «Грани».
» Павильон с гигантскими шахматными фигурами из чугуна создали каслинские мастера.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.
» На соревнования по парусному спорту на Увильдах приедут яхтсмены со всей России.
» Южноуральцы делятся грибным урожаем в соцсетях.
» Два дня на природе, где каждая практика — это новая грань твоего состояния, прошёл фестиваль «Грани».
» Павильон с гигантскими шахматными фигурами из чугуна создали каслинские мастера.
» Оперативная обстановка.
» Оперативная обстановка.

Облако тегов
Администрация ОГО, Андрей Комаров, ГИБДД, ДТП, ЖКХ, Кыштым, Новый год, Озерск, ПДД, ПО Маяк, Прогноз погоды, Россия, Текслер, УКСиБ, Челябинск, Челябинская область, афиша, благотворительность, благоустройство, выходные, губерния, дети, здоровье, культура, мероприятия, мошенничество, небесное явление, новости, новые законы, образование, оперативная обстановка, погода, полиция, праздник, преступление, профилактическое мероприятие, спорт, театр Наш Дом, ухудшение погодных условий, школьники

Показать все теги