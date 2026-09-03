Фото: Дмитрий Куткин, «Вечерний Челябинск»

Южноуральские студенты могут получить предложения о работе от ведущих компаний.

Студентов и магистрантов из Челябинской области приглашают принять участие в юбилейном, десятом сезоне всероссийской олимпиады «Я — профессионал», которую проводит президентская платформа «Россия — страна возможностей» по национальному проекту «Молодежь и дети». Молодые люди, обучающиеся в вузах региона, смогут не только проверить свои теоретические знания, но и попробовать силы в решении практических задач по 68 направлениям. Все задания разрабатываются главными университетами страны совместно с крупными индустриальными партнерами, что позволяет участникам изучить реальные кейсы из профессиональной сферы и впоследствии начать работать в крупнейших компаниях России.

В этом году организаторы расширили список дисциплин, добавив несколько новых направлений. Среди них — инновационное предпринимательство, организация работы с молодежью, селекция и генетика сельскохозяйственных растений. Кроме того, были углублены уже существующие направления, такие как авиастроение и разработка беспилотных воздушных систем, педагогика образования и эффективные энергетические системы.

Программа олимпиады включает встречи с представителями компаний-работодателей, консультации HR-экспертов, а также возможности подать заявку на прохождение стажировки. Все это должно помочь студентам в начале карьеры.

— Для молодых людей из Челябинской области это шанс подготовиться к выходу на рынок труда и начать работу в ведущих российских компаниях, — уверен генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В прошлом сезоне заявки на участие в олимпиаде «Я — профессионал» подали 2 557 студентов и магистрантов из Челябинской области, 16 из них получили дипломы олимпиады. В этом году организаторы ждут не меньшей активности. Подать заявку можно на официальном сайте проекта до 10 ноября. Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября, заключительный тур состоится с февраля по апрель 2027 года. Итоги сезона подведут в мае-июне 2027 года.

Стоит отметить, что за десять лет существования олимпиада «Я — профессионал» превратилась в одну из крупнейших образовательных платформ страны. В ней уже приняли участие более 1,6 миллиона студентов из всех регионов России и 147 государств мира. Сегодня в экосистеме проекта задействовано свыше 1 100 вузов и более 750 компаний-работодателей, которые помогают будущим специалистам получить практический опыт и построить успешную профессиональную траекторию.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/