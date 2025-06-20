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Жительница Южного Урала получила грант Росмолодежи на создание экосообщества.

Жительница Южного Урала получила грант Росмолодежи на создание экосообщества.

 Фото: АНО «Россия — стана возможностей»

Жительница Южного Урала получила грант Росмолодежи на создание экосообщества.

На Петербургском международном экономическом форуме наградили победителей ХХII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» — одного из ключевых проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», реализуемого по нацпроекту «Молодежь и дети». Часть финалистов смогла получить грант конкурса «Росмолодежь.Гранты». В числе победителей оказалась челябинская студентка Юлия Непогодьева.

В этом году участие в конкурсе приняли более 74 тысяч молодых людей из всех регионов России. Они предложили идеи, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни в регионах. Студентка из Челябинска Юлия Непогодьева представила на конкурс проект «ЭкоГород74», прошла в финал и получила грант в размере 180 тысяч рублей.

Проект направлен на формирование экологического онлайн-сообщества в соцсети «ВКонтакте». На странице сообщества уже публикуются интервью с экспертами и обучающие видеоролики. Цель проекта — сделать экологическую повестку доступной и привлекательной для южноуральской молодежи. Ранее проект получил поддержку министерства экологии Челябинской области, а его авторы заключили соглашения о партнерстве с ведущими вузами региона.

— Мне важно, чтобы экология не оставалась чем-то абстрактным — она начинается с простых решений, которые каждый может принять уже сегодня, — говорит Юлия Непогодьева.

Первый заместитель гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что конкурс помогает молодым лидерам, заявить о себе, найти единомышленников и получить поддержку.

— Благодаря активному участию жителей Челябинской области в конкурсе «Моя страна — моя Россия» в регионе формируется сообщество молодых людей со своими талантами и инициативами, — заявил он.

Победители конкурса также получат возможность пройти стажировки и реализовать свои проекты при поддержке профильных организаций.

Ранее Юлия Непогодьева рассказала, как возникла идея проекта «ЭкоГород74».

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/1134039/

2025-06-23PKT11:23:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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