Фото: Юлия Боровикова, «Вечерний Челябинск»

Южноуральцы смогут платить картой «МИР» с помощью смарт-часов.

Национальная платежная система (НСПК) объявила о запуске нового сервиса — оплаты покупок с помощью смарт-часов. Эта технология позволяет пользователям совершать платежи, даже когда нет доступа к интернету, благодаря предварительной загрузке необходимой информации в устройство.

Сервис Mir Pay на смарт-часах доступен клиентам всех банков, подключенных к платежной системе «Мир». На данный момент в списке поддерживаемых устройств, согласно материалам службы поддержки, значатся модели Huawei Watch 5 и Huawei Watch Ultimate 2, сообщает «РИА Новости».

— Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг, — отметил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев.

Процесс оплаты, как заявляют в НСПК, предельно прост: достаточно активировать экран часов поворотом запястья и поднести устройство к платежному терминалу. Транзакция обрабатывается мгновенно. Важно отметить, что все операции, совершенные через Mir Pay на смарт-часах, участвуют в акциях платежной системы «Мир» наравне с обычными платежами по карте.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/news/